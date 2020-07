Kasia Kowalska chce wyjechać z córką Olą na wakacje za granicę, by uciec od plotek i hejtu

Ostatnie miesiące były dla Katarzyny Kowalskiej niezwykle trudne, może najtrudniejsze w życiu. W marcu córka wokalistki trafiła do londyńskiego szpitala. Na świecie szalała wtedy epidemia koronawirusa, ale w szpitalu zdiagnozowano u Oli zwykłe zapalenie płuc i wysłano ją komunikacją miejską do domu. Niestety, dziewczyna czuła się coraz gorzej.

„Kiedy zadzwoniła do mnie rano (…), rwanymi zdaniami zapytała mnie, co ma robić, bo nie może złapać powietrza, że się boi”, mówiła Kowalska w magazynie „Pani”.

Wówczas Kowalska zdecydowała, by wezwać do córki karetkę. W szpitalu Olę umieszczono w izolatce i zaczęto leczyć w kierunku COVID-19. Stan dziewczyny był krytyczny.

„Z tamtego czasu pamiętam tylko rozpacz, chodzenie po ścianach, wycie do poduszki, telefony do szpitala i słowa Ignacego: „Mamo, Olka sobie poradzi”. Zalewały mnie myśli, czy to wszystko dzieje się naprawdę, czy ja tylko śnię”, wspomina.