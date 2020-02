Ola Jordan urodziła! Pokazała pierwsze zdjęcie córeczki!

Ola Jordan i jej mąż James właśnie powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Tancerka pochwaliła się w sieci uroczym zdjęciem córeczki i to samo zrobił jej mąż. Widać, że świeżo upieczeni rodzice nie posiadają się z radości. Zobaczcie, zdjęcie córeczki byłej jurorki "Tańca z gwiazdami"!

Ola Jordan urodziła!

Tancerka opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie i napisała:

Już jest tutaj i jest idealna - napisała Ola Jordan na Instagramie.

Ola Jordan o ciąży poinformowała we wrześniu 2019 roku w magazynie "Hello". Tancerka zdradziła wtedy, że korzystała z metody in vitro:

Chciałabym być mamą z całego serca. Myślałam, że to się samo stanie, naturalnie. James też jest już zdesperowany, by mieć dziecko. Marzę o tym. To jedyny prezent, jaki chciałabym mu dać - mówiła Ola Jordan w "Hello".

Teraz jej pragnienie się spełniło, dlatego nic dziwnego, że tancerka pochwaliła się z fanami swoim szczęściem!

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Zdjęciem córeczki pochwalił się też James Jordan.

Ola Jordan zastąpiła Beatę Tyszkiewicz na fotelu jurora w "Tańcu z gwiazdami"