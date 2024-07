1 z 5

Ola Ciupa na gali MMA pokazała się w bardzo seksownej stylizacji! Modelka uwielbia pokazywać swoje wdzięki i wcale się nie dziwimy. Na imprezę, która odbyła się w weekend Ola Ciupa wybrała asymetryczną spódnicę ze srebrną gwiazdką, a do tego body z transparentymi motywami. Obie rzeczy pochodzą ze sklepu Impress Me i co najważniejsze wcale nie są drogie. Mini kosztuj 149 złotych, zaś body 169 złotych! Wynika z tego, że modelka skompletowała swój look za nieco ponad 300 złotych!

Podoba Wam się?

Zobacz: Seksowna Ciupa, kontrowersyjna Paulla, Niecik w skórze i inne gwiazdy na gali MMA. Kto najlepiej?