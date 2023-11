W 2. edycji "Big Brothera" zaczyna się dziać! Fani są w szoku, bo właśnie wyszło na jaw, że z programem natychmiast musiała pożegnać się jedna z uczestniczek! Mowa o 20-letniej Oli Balawender, która złamała regulamin "Big Brothera"! Studentka psychologii została wyrzucona z programu. Zobaczcie poniżej, za co spotkała ją taka kara!

Ola wyrzucona z "Big Brothera"

Każdy, kto uważnie śledzi kolejne odcinki "Big Brothera" z pewnością zauważył, że Ola Balawender lubiła plotkować. Niestety, wygląda na to, że ta cecha właśnie ją zgubiła! 20-latka zaczęła bowiem rozmawiać z innymi mieszkańcami domu Wielkiego Brata i poruszyła temat głosowania widzów, przy okazji zachęcając do wysyłania SMS-ów na Kamila! Oczywiście takich rzeczy uczestnikom robić nie wolno - jest to bowiem złamanie regulaminu.

Ola nie dostała żadnego ostrzeżenia, tylko od razu została wyrzucona z programu! Fani nie kryją szoku.

Bez sensu.Uwazam ze to nadinterpretacja. Jestem w szoku???????? by Karolina nie wróciła to jest plotkara i nie szczera kobieta pewnie wszystkie sąsiadki są obgadane ta kobieta to jest jedna wielka pomyłka współczucia dla rodziny Niee jeśli ona odpada to już was nie lubię! - komentują fani.

A wy co sądzicie o wyrzuceniu Oli z programu?

Gabi Drzewiecka jest nową prowadzącą "Big Brothera"

