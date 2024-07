Donatan i Cleo to obecnie najpopularniejszy duet w Polsce. Ich piosenki już od kilku miesięcy zdobywają szczyty list przebojów, lecz fani oczekiwali na całą płytę. Dziś producent muzyczny przygotował dla nich małą niespodziankę. Zdradził tytuł wspólnego albumu oraz zaprezentował jego okładkę. Nie wszystko jednak wyszło tak, jak zaplanował.

Nowa płyta Cleo i Donatana nazywa się "Hiper / Chimera". Na okładce możemy zobaczyć samą Cleo w charakterystycznych dla niej słowiańskich warkoczach. Fani nie mają wątpliwości, że graficy przesadzili z photoshopem. W komentarzach są bezlitośni dla wokalistki:

Kornelia: Jak nie Cleo

Milesia: Trochę mało podoba, wygląda strasznie sztucznie

Monika: Lubię, bo lubię wszystko co robicie. Ale Cleo na tej okładce to nie Cleo..

Denis: Usta wyglądają jak wklejone w photoshopie

To tylko część z setek opinii pod zdjęciem. A wy co sądzicie na ten temat? Album trafi do przedsprzedaży już 13 września.

