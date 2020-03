Ojciec zamordowanej nastolatki błaga o wstrzymanie filmu o Tomaszu Komendzie: "Ja już nie mogę tego wytrzymać..."

Ojciec bestialsko zamordowanej 15-letniej Małgosi już dwukrotnie prosił sąd we Wrocławiu, by zakazał produkcji filmu o Tomaszu Komendzie. Ojciec ofiary Zbrodni Miłoszyckiej nie chce, żeby pokazywano jej postać w filmie. Teraz będzie walczył o to w sądzie cywilnym.

Film o niesłusznie skazanym za potworną zbrodnię, Tomaszu Komendzie ma trafić do kin 18 września.

Ojciec ofiary Zbrodni Miłoszyckiej nie chce filmu o Tomaszu Komendzie

Na początku marca ojciec ofiary Zbrodni Miłoszyckiej zgłosił w sądzie karnym we Wrocławiu, że zaplanowany na jesień film o Tomaszu Komendzie narusza jego dobra osobiste. Nie chce, żeby pojawiła się w nim jego córka Małgosia ani nikt z rodziny.

Nie będzie pokazywana w żadnym filmie. Ja tego nie mogę zrobić, jestem słabym człowiekiem. Sąd może zakazać realizacji filmu i koniec. - powiedział, co cytuje "Gazeta Wrocławska"

Jednak wniosek ojca został odrzucony przez sąd "z uwagi na brak podstaw prawnych". Podczas kolejnej rozprawy, która miała miejsce 9 marca, ojciec Małgosi mówił:

Pokazywanie, jak ona tam leżała pod tą stodołą, to jest gnębienie nas. Przyszedł taki moment, że ja już tego nie mogę wytrzymać.

Według informacji "Gazety Wyborczej", Pan Krzysztof zdecydował się oddać sprawę do sądu cywilnego. Pomiędzy rodzicami zamordowanej nastolatki a twórcami "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy" może dojść do procesu.

Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń i życia Tomasza Komendy przy pełnym wsparciu jego rodziny. Tomasz Komenda został niesłusznie skazany za gwałt i brutalne morderstwo 15-letniej Małgosi, do którego doszło w 1996 roku w Miłoszycach na Dolnym Śląsku. W więzieniu spędził 18 lat. Został uniewinniony w maju 2018 roku. Za kratami spędził 18 lat.

