Na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące ojca Dawida Żukowskiego! Policja wciąż poszukuje 5-letniego chłopca, który po raz ostatni był widziany w środę 10 lipca. Ok. godziny 17 ojciec zabrał wówczas chłopca z domu w Grodzisku Mazowieckim i miał odwieźć go do swojej żony, która kilka tygodni wcześniej przeprowadziła się do Warszawy- rodzice chłopca byli w separacji. Niestety, kilka godzin później okazało się, że ojciec Dawida Żukowskiego popełnił samobójstwo. Po jakimś czasie mama chłopca zgłosiła jego zaginięcie i od tamtej chwili trwają poszukiwania dziecka. Niestety, po tygodniu od tamtych wydarzeń wciąż nie wiadomo, gdzie jest 5-letni Dawid Żukowski. Na jaw wychodzą jednak nowe informacje dotyczące ojca chłopca!

Reklama

Ojciec Dawida Żukowskiego miał problem z hazardem?

W jednym z ostatnich odcinków programu "Uwaga! TVN" pojawił się materiał dotyczący zaginięcia Dawida Żukowskiego. Dziennikarze dotarli do informacji, według których ojciec chłopca miał mieć dług w wysokości 200 tysięcy złotych przez gry hazardowe. Okazuje się również, że Paweł Ż. miał jeszcze jedno dziecko- córkę z poprzedniego małżeństwa. Jak dowiadujemy się z "Uwagi! TVN" kobieta razem z dziewczynką uciekła przed mężczyzną na Ukrainę.

A co dokładnie wydarzyło się 10 lipca, kiedy po raz ostatni był widziany 5-letni Dawid Żukowski? Według ustaleń dziennikarzy programu TVN ok. godziny 19 mężczyzna wysłał swojej żonie wiadomość, że już nigdy nie zobaczy ich syna. Wcześniej miał się zatrzymywać przy wyjściu ewakuacyjnym na autostradzie A2. Ojciec Dawida w okolicach węzła Konotopa miał zatrzymywać się dwa razy- raz na ok. 40 minut i wtedy miał dowiedzieć się od żony, że kobieta chce rozwodu. Wracając z Okęcia po raz drugi zatrzymał się w okolicach węzła Konotopa- wtedy miał wrócić do samochodu po kilkunastu minutach.

Co wtedy działo się z Dawidem? Niestety, tego wciąż nie wiemy. Przypominamy, że policja wciąż szuka chłopca. Każdy, kto widział 5-letniego Dawida jest proszony o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim (tel. tel. 22 755 60 10 -11,-12,-13), z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

Policja wciąż szuka 5-letniego Dawida Żukowskiego.

Komenda Stołeczna Policji- Facebook

Na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące ojca chłopca.

Policja Warszawa