Cotygodniowe wyniki oglądalności programów rozrywkowych budzą duże zainteresowanie fanów. Niezmiennie w czołówce pozostają "Taniec z Gwiazdami" oraz "Mam talent", które musiały jednak uznać wyższość nowego show TVP 1 "Rolnik szuka żony". Przypomnijmy: "TzG", "Rolnik szuka żony" czy "Mam Talent"? Poważne zmiany w rankingu oglądalności

A jak było w ostatnim tygodniu? Konkurencja była stanowczo okrojona, bo ze względu na Święto Zmarłych TVP nie emitowała programu "The Voice of Poland", TVN "Mam talent", a Polsat "Twoja twarz brzmi znajomo". Piątkowy "Taniec z Gwiazdami" przyciągnął aż 3,69 mln widzów, nie dał rady jednak pokonać "Rolnika", którego obejrzało ponad 4,37 mln widzów, co jest do tej pory rekordem. Reality-show TVP 1 zwiększa swoją przewagą nad "TzG" z odcinka na odcinek. Dobrze radzi sobie również MasterChef - prawie 3,0 mln oraz "Must Be The Music" - 2,2 mln. Stawkę zamyka "SuperSTARcie" z liczbą 770 tys. widzów.

Która show oglądaliście najchętniej?

