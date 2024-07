"Sztuka kochania" czy "Ciemniejsza strona Greya" - który film odniósł większy sukces? Obie produkcje wzbudzają mnóstwo emocji i w lutym przyciągnęły do kin miliony widzów. Jednak, który obraz okazał się większym hitem? Zobaczcie wyniki!

"Sztuka kochania" w reżyserii Marii Sadowskiej to film, który w sumie do tej pory obejrzało 1 397 816 widzów. Sukcesem męża, Piotra Woźniaka-Staraka, pochwaliła się Agnieszka Woźniak-Starak. Polskie gwiazdy tuż po premierze nie kryły zachwytów nad produkcją.

"Ciemniejsza strona Greya" to film, który przyciągnął do kin mnóstwo ludzi z całego świata. W Polsce obejrzało go nieco mniej osób niż "Sztukę kochania". Ile? Otóż według portalu sfp.org.pl, historię o Greyu od daty premiery obejrzało 1 158 044 osób. Warto jednak zauważyć, że ten film wszedł do kin dwa tygodnie później niż "Sztuka kochania".

"Sztuka kochania" czy "Ciemniejsza strona Greya" - który film odniósł większy sukces?

Jeśli weźmiemy jednak pod uwagę weekend 17-19 lutego to wynik będzie nieco inny. Według statystyk w te dni więcej osób obejrzało "Ciemniejszą stronę Greya". Wtedy zostało sprzedanych 220 610 biletów, co daje wynik lepszy niż uzyskała "Sztuka kochania". Na polską produkcję wybrało się wówczas 113 197 osób. A Waszym zdaniem, który film jest ciekawszy? Zagłosujcie w naszej sondzie!

