To już pewne! "Rodzinka.pl" zniknie z anteny TVP. Dziś rano magazyn "Na żywo" poinformował, że nie powstaną kolejne odcinki uwielbianego przez widzów serialu o rodzinie Boskich. Medialne informacje potwierdziła już Małgorzata Kożuchowska, która przyznała, że władze TVP zdecydowały o zakończeniu "Rodzinki.pl". Produkcja przez wiele lat przyciągała tysiące fanów, którzy śledzili losy Natalii, Ludwika, Kacpra, Kuby i Tomka. Wy również oglądaliście serial "Rodzinka.pl"? Jeżeli tak to sprawdźcie, jak wiele z niego zapamiętaliście! Zapraszamy do udziału w naszym QUIZIE!

Zobacz także: "Rodzinka.pl" schodzi z anteny! To oficjalny koniec hitowego serialu!