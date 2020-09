Pierwszy odcinek najnowszego sezonu "M jak miłość" już za nami! Fani przez kilka tygodni czekali na kolejną odsłonę serialu i właśnie wczoraj, we wtorek 8 września, mogliśmy zobaczyć premierowy odcinek 21. sezonu hitu Telewizyjnej Dwójki. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was trudny QUIZ z 1523. odcinka "M jak miłość"! Pamiętasz, co wydarzyło się w serialu? Jaki wyrok usłyszał Olek (Maurycy Popiel) i co w tajemnicy przed Budzyńskim (Krystian Wieczorek) zrobiła Magda (Anna Mucha)?

Rozpoczynamy nasz QUIZ z "M jak miłość"!

Zobacz także: Joanna w "M jak miłość" nie będzie w ciąży?! Usłyszy szokującą diagnozę, a potem zniknie z serialu...