Gest Edyty Górniak zapamiętają wszyscy!

Ten gest Edyty Górniak zapamiętamy na długo! Podczas festiwalu w Opolu piosenkarka w ostry sposób ukarała Donatana, który pozwolił sobie wobec niej na frywolny gest. Przypomnijmy, że muzyk dotknął pupy Edyty Górniak, choć ona wyraźnie sobie tego nie życzyła. Zaowocowało to soczystym policzkiem, jaki wymierzyła mu gwiazda. Całą sytuację uchwyciły kamery.

Ta sytuacja może mocno zaszkodzić Donatanowi. I nie chodzi tu tylko o ostre komentarze gwiazd, które posypały się w mediach pod jego adresem. Wygląda na to, że muzyk słono zapłaci (i to dosłownie) za swój wybryk. Jeden z tabloidów donosi, że jego finanse już teraz są zagrożone. O co dokładnie chodzi? Dowiesz się tego z naszej galerii!

