Podczas tegorocznego festiwalu TOPtrendy, Agnieszka Chylińska zaprezentowała siebie w nowej odsłonie. Schudła, a nowa fryzura również bardzo jej służy.

Jakiś czas temu artystka diametralnie zmieniła kolor włosów. Jej kruczoczarne włosy przeszły do historii. Jednak to nie koniec zmian. Równiutką grzywkę zaczesała na bok, co sprawiło, że fryzura jest teraz delikatniejsza i bardziej kobieca. Agnieszka Chylińska wygląda też dużo młodziej.

Mimo, że gwiazda nie zmieniła swojego rockowego stylu bycia, to widać, że szuka swojego stylizacyjnego „ja”. Jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zmiany w jej image’u.

Odmienioną Agnieszkę Chylińską możecie zobaczyć poniżej, w naszej galerii zdjęć.