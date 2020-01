Odeta Moro zdecydowała się na odważne cięcie. "Aaa! Odważyłam się!" Pasuje jej?

Odeta Moro zdecydowała się na zmianę fryzury. Wybór padł na modne cięcie do ramion, jednak wnioskując po wpisie gwiazdy na Instagramie, decyzja ta nie należała do najłatwiejszych. Czy metamorfoza gwiazdy wyszła korzystnie?

Odeta Moro w nowej fryzurze

Odeta Moro zdecydowała się na zmianę swojego wizerunku. Postanowiła nieco skrócić swoje włosy. Efektem pochwaliła się na Instagramie i nie ukrywa, że ten krok wymagał od niej dużej odwagi. Na co dzień przyzwyczajona do długości swoich włosów, zdecydowała się je ściąć. Wybrała modne cięcie do ramion, a odświeżony kolor rozświetlił jej buzię. Odeta podkreśliła że decyzja o zmianie fryzury nie należała do najłatwiejszych:

Nowa ja! Aaaaaaaa..... odważyłam się. Obcięłam włosy..... wiadomo, że odrosną, ale zawsze mam wrażenie, że to nieodwracalny efekt..... też tak macie?

Metamorfoza Odety Moro spotkała się z aprobatą internautów:

- Extra! Krótkie są twarzowe!

- Super! Dobra decyzja! Piękne zdrowe włosy

- Pięknie zmiany są potrzebne

Ale znalazły się też osoby, które twierdzą, że metamorfoza Odety nie jest aż tak spektakularna i prezenterka nie powinna martwić się o to, że włosy są krótkie:

Łeee ale takie obcięcie to prawie jak nic. Gdyby miała Pani tak krótką fryzurkę a'la chłopczyca to by było coś!

Wyobrażalibyście sobie Odetę Moro w aż tak krótkim cięciu?

