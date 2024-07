Wczorajsza prezentacja wiosennej oferty programowej Polsatu przyciągnęła do DoubleTree by Hilton całą masę gwiazd. Każda z nich postarała się, aby wypaść jak najlepiej na czerwonym dywanie. Przypomnijmy: Odmieniona Socha na ramówce Polsatu. Czarny komplet mocno ją wyszczuplił

Wśród tłumu sław chciała się również wyróżnić Odeta Moro. Gwiazda nowego show Polsatu - "Celebrity Splash" pojawiła się w seksownej spódnicy, do której dobrała... koronkowy biustonosz. Rozumiemy, że podczas prób do programu polubiła nagość, ale przyjście na tak ubraną na imprezę to już chyba lekka przesada. A może było jej gorąco?

Jak wam się podoba ta stylizacja?

Gwiazdy na ramówce Polsatu: