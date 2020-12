Odchudzony o 80 kg Tomasz Sekielski w nowej fryzurze i bez brody. Internautki: "Jaki przystojniak!"

Tomasz Sekielski w ostatnim czasie przeszedł spektakularną metamorfozę! Kiedy kilka miesięcy temu opublikował zdjęcie, na którym szczuplejszy o 65 kg przymierza swoje stare spodnie, fani nie mogli uwierzyć w to co widzą. Do tej pory dziennikarzowi udało się rzucić ok. 80 kg, a właśnie pochwalił się zdjęciem kolejnej metamorfozy. Bez brody i w nowej fryzurze trudno go poznać! Internautki nie szczędzą mu komplementów. Zobaczcie nowy wizerunek dziennikarza.

Internauci zachwycają się szczupłym Tomaszem Sekielskim

Tomasz Sekielski podjął budzącą podziw walkę o własne zdrowie. Początkowo zaczął od diety i aktywności fizycznej jednak efekty go nie zadowalały. Ostatecznie podjął trudną decyzję o operacji zmniejszenia żołądka.

6 sierpnia 2019 roku to data, która zmieniła moje życie. Przeprowadzono wtedy operację usunięcia mi czterech piątych żołądka – zdradził Tomasz Sekielski w internetowym programie Magdy Mołek.

Jednak utrata kilkudziesięciu kilogramów to nie jedyna zmiana w wizerunku dziennikarza! Przyszedł czas na nową fryzurę i rezygnację z brody:

Świąteczne strzyżenie i golenie zaliczone. Postanowiłem pozbyć się brody św. Mikołaja (zostały tylko „ostry cień mgły” 🎅🏻) - napisał na Instagramie

Internauci byli pod wrażeniem! Słowa uznania za walkę z otyłością oraz komplementy po małej metamorfozie w salonie barbera zostawili w komentarzach:

- Rety jaki młody!!!! Teraz to już nie wiadomo czy bardziej słuchać czy patrzeć na Pana 😊👌

- Troszkę problem może być że skupieniem 😜

- Ślicznie Pan wygląda 👌👌

- Inny człowiek👍👌szacunek za mobilizację

- Ale młodziak!🤩

- Dopiero teraz widać, że jesteście z Markiem podobni. No nie da się ukryć 😀

- Z czasem pan młodnieje! - komplementowali internauci.

Sami zobaczcie nowe zdjęcie Tomasza Sekielskiego, aby zrozumieć o co tyle szumu!

