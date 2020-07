W życiu Daniela z programu "Kanapowcy" mają miejsce prawdziwe rewolucje! Uczestnik hitowego programu wziął ślub, a romantycznym zdjęciem z wesela pochwalił się na Instagramie. Uwagę zwraca suknia jego żony, jest nieoczywista!

Daniel z programu "Kanapowcy" wziął ślub

Daniel Kula zyskał popularność dzięki udziałowi w hitowym show TTV pt. "Kanapowcy". Pod czujnym okiem trenera poddał się restrykcyjnej diecie i wyczerpującym treningom, wszystko po to aby zawalczyć o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Niestety, z powodu operacji, którą musiał przejść z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego, zmuszony był do rezygnacji z programu. Podczas programowego wyzwania, na którego starcie ważył 133 kg, udało mu się zrzucić aż 23 kg, a po programie jeszcze kolejne 5 kg. Przez cały okres wyrzeczeń motywowała go i wspierała narzeczona. Zdrowe nawyki, które pokochał Daniel udzieliły się również jego ukochanej, która dzięki ich wspólnym treningom i diecie, schudła imponujące 30 kg.

Przed zakochanymi kolejny etap! Okazało się, że para wzięła ślub. Na Instagramowym profilu Daniela pojawiło się romantyczne zdjęcie z uroczystości:

No to czas zacząć nowy wspólny rozdział w życiu ❤️ - napisał pan młody

Jego wybranka zdecydowała się na nieoczywistą suknię ślubną w długości 3/4. Pod ślubnym obrazkiem pojawiło się mnóstwo gratulacji. Internauci zwrócili również uwagę na imponującą sylwetkę Daniela, czyżby w ostatnim czasie schudł jeszcze bardziej?

- Piękna panna młoda! Życzę Wam dużo szczęścia i wytrwałości!

- Ślicznie razem wyglądacie 😍

- Gratulacje 😁😁😁😁ps ale chudzinka z Ciebie😉

My również przyłączamy się do gratulacji!

Daniel z programu "Kanapowcy" wziął ślub. Weselnym zdjęciem pochwalił się na Instagramie.

Daniel i jego żona są już rodzicami. Niedawno ich synek obchodził pierwsze urodziny.

Daniel zdobył popularność w programie "Kanapowcy" na antenie TTV.