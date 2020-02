Odchudzona Agnieszka Kotońska pokazuje swój brzuch! Gwiazda "Gogglebox" jest coraz szczuplejsza

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" jest prawdziwą inspiracją dla każdego, kto chce pozbyć się zbędnych kilogramów. Bohaterka hitu TTV zrzuciła już ponad 30 kg i wygląda na to, że w dalszym ciągu nie odpuszcza!

Na InstaStory Agnieszki pojawiły się właśnie nagrania, na których możemy dokładnie zobaczyć, jak wygląda jej obecna figura. Gwiazda "Gogglebox..." prazentuje się na nich fanomenalnie!

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" prezentuje swoją szczupła figurę

Agnieszka Kotońska na przestrzeni ostatnich miesięcy zmieniła się nie do poznania! Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła spektakularną metamorfozę, dzięki której jest lżejsza o 30 kg. Bohaterka hitu TTV kompletnie zmieniła swoje codzienne nawyki, a efekty są absolutnie zniewalające.

Jakiś czas temu Agnieszka zdradziła, jak udało jej się zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Zaczęłam ćwiczyć 2 lata temu w zaciszu domowym ,przedtelewizorem razem z MELL B , Chodakowska, Lewandowska. WSTYD nie pozwalał mi wyjść na siłownię ,więc pomyślałam najpierw zrzuce parę kg i będę miała więcej odwagi ❤🖤😉ćwiczenia były krótkie bo tylko tyle mogłam na tamten czas z siebie wydusic 🙈,potem zaczęłam zdrowo się odżywiać i oczywiście wprowadziłam też suplementy moje @berberys_slim i tak nabrałam rozpędu i stosuje trzy złote zasady

1. Zdrowo jem 🍅🍏🍊🍒🍓

2.Ćwiczę

3 suplementy @berberys_slim - zdradziła Agnieszka Kotońska (pisownia oryg.).

Wygląda na to, że nie jest to jedynie chwilowa zmiana, a trwała metamorfoza. Ostatnio Agnieszka Kotońska wypoczywała w Zakopanem, gdzie mogła sobie pozwolić na chwilowe odpuszczenie diety. Jednak od razu po powrocie do domu wróciła do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania i wygląda na to, że gwiazda "Gogglebox..." najwyraźniej chce osiągnąć jeszcze większe rezultaty.

Na InstaStory możemy zobaczyć jej obecną figurę, która prezentuje się naprawdę bosko! Agnieszka wygląda jak nastolatka.

Oczywiście dalej trzymamy mocno kciuki za Agę jednak już teraz gratulujemy jej wytrwałości w dążeniu do celu i tak spektakularnych efektów! Sami zobaczcie!

Tak ogromną metamorfozę przeszła Agnieszka Kotońska! Jest szczuplejsza o 30 kg i wygląda młodziej o kilkanaście lat!