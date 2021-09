Od uniwersytetu po ulice wielkich miast - bluzy i akcesoria marki Champion w nowej kolekcji CCC

Oversize'owa bluza z dużym logo to zdecydowanie pozycja obowiązkowa w szafie każdej miłośniczki mody! Dlaczego? Jest ponadczasowa i bardzo wygodna. Jeśli jeszcze nie masz jej w szafie, koniecznie zobacz, jaką wybrać w nadchodzącym sezonie. Hailey Bieber nosi na oversize'owy model z kapturem i logo swojej ulubionej marki. Trend na logomanię nadal trwa dlatego podpowiadamy, gdzie kupisz bluzę z logo kultowych marek takich jak: Calvin Klein, Tommy Hilfiger czy Levi’s! Trend 2020 - najmodniejsze bluzy z logo ulubionej marki Inspiracje modą z lat 90. nadal widać w trendach. To właśnie wtedy bluzy z logo luksusowych marek były bardzo popularne, teraz wracają w wielkim stylu. Duże oversize’owe modele, często z oldschoolowym logo, to teraz jedna z najbardziej pożądanych części garderoby. Kochają je wszystkie influencerki i gwiazdy . W sezonie wiosna-lato 2020 to prawdziwa gratka dla każdej fanki vintage i nie tylko. Znajdziecie je w popularnych sklepach internetowych, ale warto poszukać ich także również w second handach. Jak je nosić? Dżinsy z wysokim stanem, plisowana spódnica i sportowe sneakersy to zestaw każdej miłośniczki streetwearowej mody! Poniżej zobaczcie sami, gdzie kupić najmodniejsze bluzy z logo kultowych marek ! 1. Neony to jeden z wiodących trendów na wiosnę-lato 2020 , my znaleźliśmy bluzę z kapturem w tym kolorze marki Tommy Hilfiger. Tommy hilfiger/www.modivo.pl, cena 449 zł 2. Calvin Klein to marka, którą kochają największe gwiazd. Noszą ją siostry Kardashian i Beyoncé. Jeśli ty też marzysz o bluzie tej marki, wiosną wybierz model w mocnym kolorze! Calvin Klein/ www.modivo.pl, cena 449 zł 3. Marka Levi's proponuje oldschoolowe kroje z dużym logo do wyboru z kapturem...