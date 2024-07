Zanim do sklepów trafi sierpniowy numer magazynu "Playboy" z Natalią Siwiec na okładce, możemy poczuć przedsmak rozbieranej sesji. Ostatnio Miss Euro 2012 została zaproszona do projektu PerhapsMe, w którym w zmysłowy sposób odsłania swoje ponętne kształty. Jędrny biust, dzikie spojrzenie i stylowy look. Takie zdjęcia mogą pobudzać wyobraźnię.

Czekamy na kolejne projekty pięknej Natalii. Zwłaszcza, że rzadko kiedy zdjęcia sesyjne tak niewiele różnią się od tych z imprez. Zobaczcie: