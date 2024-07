1 z 5

Co się stało z Magdaleną Ogórek? Paparazzi spotkali niedawno kandydatkę na prezydenta RP podczas spaceru ulicami Warszawy. Była gwiazda TVN nie wyglądała najlepiej. W oczy rzucał się spory opatrunek na jej kolanach oraz smutna mina. To zdecydowanie nie był jej dzień. Czyżby była polityk wciąż przeżywała rozstanie z dziennikarzem Bartkiem Węglarczykiem? Jeszcze kilka miesięcy temu plotkowało się, że Ogórek postanowiła wrócić do męża i zostawiła Bartka. Zrobiła to dla dobra córki, Magdy. Podobno dziennikarz chciał, żeby zamieszkali razem, ale ona nie chciała się zdecydować na taki krok i ostatecznie zakończyła ich związek. Liczymy, że Magdalena Ogórek szybko wróci do formy i do stylizacji takich, jak ta z pokazu La Manii, gdzie zachwyciła wszystkich.

