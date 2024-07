Są osoby, które wbrew panującym trendom noszą się po swojemu. Są też takie, po prostu te trendy lansują i taka właśnie jest Lady Gaga!

Jej irracjonalne czasami stroje są nierozerwalną częścią jej wizerunku. Podczas pobytu w Londynie za każdym razem zaskakiwała nowym, ciekawym strojem.

Jeden z nich to oszałamiający strój Gucci'ego. Niestety, paznokcie Germanotty nie przypadły nam do gustu.

A Wy, co myślicie o jej szponach?

