O czym będzie drugi sezon "Belfra 2"? Akcja serialu będzie działa się we Wrocławiu, gdzie Paweł Zawadzki (w tej roli Maciej Stuhr) rozpocznie pracę w prywatnym liceum. W szkole dochodzi do podejrzanych zaginięć nastolatków, a nauczyciel będzie prowadził w tej sprawie śledztwo. Jedno jest jasne: na terenie liceum toczy się mordercza gra. To nie jest szkoła, jak każda inna. To nie są zwykli uczniowie, a Belfer nie znalazł się tam przypadkowo...

Reklama

Jedną z głównych ról zagra Eliza Rycembel. Nam udało się dostać na plan "Belfra 2", a młoda aktorka zdradziła nam kilka smaczków zza kulis.

Posłuchajcie! Już teraz czujemy, że... będzie się działo!

Zobacz także

Zobacz: Belfer hitem roku. Dla których aktorów okazał się początkiem przyjaźni? Tego się nie spodziewaliśmy!

O czym będzie drugi sezon "Belfra"?

Reklama