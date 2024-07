Ten rok na polskiej scenie muzycznej należy do Sarsy. Dzięki "Naucz mnie" wokalistka podbiła nie tylko wszystkie listy przebojów w Polsce, ale i sieć. Otrzymała nominacje do Eska Music Awards 2015, a także pobiła... Madonnę! Zobacz: Ten rok należy do Sarsy! Oto 5 najważniejszych dowodów!

Wszyscy oczekiwali na nowe dzieło wokalistki. I stało się! Wczoraj odbyła się premiera jej nowej piosenki i teledysku "Indiana"! Tym razem klip utrzymany jest w plemiennej stylistyce, a sama piosenka to idealny przebój na koniec lata. Już teraz zapewniamy, że słowa ""Mieliśmy na zawsze być, na zawsze od dziś…" będziecie nucić tak samo jak "Jutro znowu gonić biec latać ponad"

Jak Wam się podoba klip Sarsy "Indiana"?

