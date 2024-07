Dziś w sieci pojawił się długo wyczekiwany teledysk Lady Gagi do jej najnowszego singla "Applause". To pierwszy klip artystki od kilkunastu miesięcy, co tylko zwiększyło zainteresowanie wokół produkcji. Przypomnijmy: Jest nowy klip Lady Gagi! Oto najbardziej wyczekiwane wideo roku

Wielu krytyków i fanów zarzuca artystce, że ta zbyt mocno inspirowała się w przeszłości twórczością Madonny. Czasami przekraczało to nawet granicę inspiracji i mówiło się nawet o plagacie, tak jak choćby przy słynnej aferze z singlem Gagi "Born This Way". Również w nowym teledysku piosenkarce często uciec od porównań - internauci szybko zauważyli, że czarno-białe sceny w "Applause" do złudzenia przypominają "Vogue" Madonny z 1990 roku.

Wśród podobieństw wymienia się też instalację "X-Static Process" i "Bedtime Story", które podobnie jak klip Lady Gagi, bazowało na "ożywianiu" słynnych obrazów największych malarzy.

Wy też widzicie dużo nawiązań do Madonny w twórczości Lady Gagi? Czy to tylko fanaberie jej najbardziej zagorzałych fanów? Porównajcie:

