Adele pochwaliła się nowym teledyskiem do piosenki "Send my Love"! Premiera klipu odbyła się 23 maja podczas rozdania nagród Billboard Music Awards. Piosenka, do której powstał teledysk jest już trzecim singlem pochodzącym z hitowego albumu "25". Sam singiel ukazał się 16 maja, a kilka dni temu Adele podsyciła ciekawość fanów, publikując krótki, intrygujący teaser. Nie da się ukryć, że nowym klipem artystka zachwyciła swoich fanów.

Na klipie widać również, że wokalistka wyraźnie zeszczuplała. Kwiecista suknia podkreśliła jej coraz węższą talię. Po ciąży Adele próbuje osiągnąć idealną sylwetkę i wychodzi jej to naprawdę nieźle. Gwiazda na czerwonym dywanie za każdym razem prezentuje się coraz szczuplejsza, a fani nie mogą wyjść z zachwytu. A Wy jak sądzicie? Czy Adele schudła, czy to tylko złudzenie?

Klip do piosenki Adele - "Send my Love"

Adel chudsza w nowym klipie

Adele kilka miesięcy temu