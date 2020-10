Nowy serial Polsatu będzie hitem? "Mayday" rozbawia do łez! Kiedy premiera? 

Już 3 i 10 października widzowie Polsatu zobaczą premierową odsłonę nowego serialu "Mayday". W najnowszej produkcji pojawią się: Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz, Piotr Adamczyk oraz Adam Woronowicz. Kogo zagrają w serialu?

Jeden mężczyzna, dwie żony i setki kłopotów! „Mayday” to diabelnie inteligentna mieszanka komedii pomyłek, prowokacyjnego komizmu sytuacyjnego oraz błyskotliwych werbalnych potyczek, a wszystko to serwuje nam niezawodna komediowa obsada.

Piotr Adamczyk w serialu "Mayday" wcieli się w głównego bohatera, Jana Kowalskiego. Janek to czarujący kłamca, który wykorzystuje każdego, kto mu na to pozwala, w szczególności dwie piękne kobiety, ślepo

i szaleńczo w nim zakochane.

To bigamista, oszust i przestępca, bo pamiętajmy, że bigamia jest przestępstwem. Ale ma jakiś rodzaj wdzięku i jest naprawdę zakochany w obu swoich żonach. Mawia zresztą, że są to dwie strony tego samego medalu i wspólnie tworzą kobietę idealną, a on nie potrafi z żadnej z nich zrezygnować. Po prostu chłopak gdzieś po drodze się pogubił, a przez pięć lat funkcjonowania w podwójnym związku nauczył się jeszcze lepiej kręcić i stawiać na swoim – opowiada o swojej postaci Piotr Adamczyk.