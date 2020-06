Dorota Szelągowska to dziś prawdziwa ekspertka od remontowania wnętrz. Gwiazda TVN od kilku lat pokazuje Polakom jak zmieniać i upiększać mieszkania i domy. Do jej najsłynniejszych programów należą m.in. "Dorota was urządzi", "Domowe rewolucje" i "Dorota inspiruje". A to i tak tylko kilka z nich. W lipcu dziennikarka zaczyna nagrania do kolejnego, zupełnie nowego programu. Nie będzie to jednak zwykły program wnętrzarski!

Zobacz także: Dorota Szelągowska pokazała metamorfozę swojego domu na Warmii! Pokazała też słodki "minidomek"

Tym razem Dorota Szelągowska będzie remontować dom w ramach niespodzianki. Ale to nie wszystko. Bohaterów wybierać będzie według całkiem niezwykłego klucza.

Szukamy kogoś cudownego, mądrego, kto robi wiele dla innych ale zapomina o sobie. [...] Zgłaszajcie proszę ludzi, którzy zrobili dla Was coś dobrego, albo dla innych i zasługują na to aby w końcu ktoś pomógł im - mówiła niedawno na swoim Instagramie.

Na odpowiedź nie musiała czekać długo. W niecałe dwa tygodnie po ogłoszeniu naboru do programu zgłosiły się setki osób. Jak przyznaje stacja TVN casting cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wygląda więc na to, że nowy program Doroty będzie wielkim hitem. Tym razem jednak Szelągowska nie będzie mierzyć się tylko z wnętrzarskimi wyzwaniami. Czeka ją również ogromna dawka emocji związana ze skomplikowanymi, zapewne również bardzo wzruszającymi historiami swoich bohaterów. Od siedmiu lat przed podobnym wyzwaniem staje Katarzyna Dowbor, która w programie "Nasz nowy dom" w ciągu sześciu dni gruntownie remontuje dom jednej, najczęściej bardzo potrzebującej rodziny.

Nie jest to łatwe zadanie, również emocjonalnie. Stykamy się ze szczególnymi, nieraz bardzo trudnymi sytuacjami. O pewnych rzeczach nie możemy mówić dla dobra tych rodzin, a bardzo nas bolą - przyznaje prezenterka w rozmowie z magazynem "Flesz".

Czy boi się konkurencji ze strony Doroty Szelągowskiej?

Życzę jej powodzenia i bardzo się cieszę, że takie programy powstają. Im jest ich więcej, tym więcej szczęśliwych ludzi będzie wokół.

Dorotę Szelągowską czeka więc niełatwe, ale piękne zadanie. Czy poradzi sobie z nim? Na pewno! Sama w życiu przeszła niejedną rewolucję.

Więcej w nowym numerze magazynu "Flesz".

Nowy program Doroty Szelągowskiej stanie się hitem?