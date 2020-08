Nowy mężczyzna w życiu Lilki w "M jak miłość"! Jest od niej sporo starszy! Co dalej z Mateuszem?

Lilka w "M jak miłość" z postaci, która w serialu pojawiał się sporadycznie wyrosła na pierwszoplanową gwiazdę. W nowym sezonie serialu żona Mateusza przejdzie ogromną przemianę wewnętrzną i zewnętrzną, a także przeprowadzi się z Grabiny do Warszawy. Okazuje się, że to nie koniec zmian, bo w życiu Lilki pojawi się nowy mężczyzna. Monika Mielnicka pokazała nowe zdjęcie z planu, które wywołało falę spekulacji na temat tego, kim jest tajemniczy mężczyzna!

Nowy mężczyzna w życiu Lilki w "M jak miłość"!

Monika Mielnicka opublikowała w relacji na Instastories zdjęcie z planu nowego sezonu "M jak miłość" i zaskoczyła widzów serialu nową postacią:

Nowy mężczyzna w życiu Lilianny - napisała na Instagramie Monika Mielnicka.

Wcześniej aktorka zdradziła, że na jakiś czas grana przez nią postać rozstanie się z Mateuszem:

nie będą ze sobą 24 h na dobę, więc na pewno się rozstaną 🤪🤪🤪

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że Lilka przeprowadzi się do Warszawy, a Mateusz zostanie w Grabinie. Jednak nowe zdjęcie na profilu Moniki Mielnickiej wywołało spore kontrowersje. Nie wiadomo, kim będzie nowy mężczyzna w życiu Lilianny. Czyżby szykował się nowy romans w serialu? Jedno jest pewne wątek żony Mateusza w nowym sezonie "M jak miłość" przyniesie wiele niespodziewanych zwrotów akcji! Z pewnością widzowie Emki nie będą się nudzić.

Instagram

Monika Mielnicka jakiś czas temu pochwaliła się swoją metamorfozą w "M jak miłość", a teraz ujawnia, że w życiu Lilki sporo będzie się działo!

Instagram

Po maturze Lilka i Mateusz prawdopodobnie przeprowadzą się do Warszawy.