Ricky Martin po tym jak został ojcem i zrobił sobie kilkuletnią przerwę, żeby odchować dzieci wraca na estradę. Piosenkarz przyznał się dwa lata temu, że jest gejem i postanowił to jeszcze bardziej podkreślić w najnowszym teledysku do "The Best Thing About Me Is Me".

Martin w wielu wywiadach zapowiadał, że będzie walczył o prawa gejów. Dlatego, jego najnowszy teledysk w całości jest poświęcony różnym obliczom miłości. Hasłem przewodnim piosenki jest słowo equality, czyli równość. Piosenkę raczej trudno zaliczyć do wielkich hitów, ale nie jesteśmy przekonani, że sposób w jaki Martin chce walczyć o prawa mniejszości seksualnych jest najlepszy. A Wam się podoba teledysk?