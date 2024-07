23 z 29

Linia preparatów oczyszczających i złuszczających Payot Puri Expert

W skład linii wchodzi:

1. Woda micelarna głęboko oczyszczająca, 200 ml, cena, ok. 99 zł

2. Krem nawilżająco-matujący, 50 ml, cena, ok. 139 zł

3. Krem odblokowujący pory, 50 ml, cena, ok. 108 zł

4. Maska złuszczająco - oczyszczająca, 30 ml, cena, ok. 112 zł

5. Krem głęboko oczyszczający, 50 ml, cena, ok. 139 zł