Nowe zdjęcia z planu "BrzydUli 2", a na nich Ula, Violetta, Marek, Wojtek i inni! 

Praca na planie kontynuacji "BrzydUli" wre, a co za tym idzie pojawia się też coraz więcej zdjęć, na których możemy zobaczyć aktorów! Fani już nie mogą się doczekać, kiedy produkcja znów zagości na antenie TVN, dlatego chętnie patrzą na ujęcia z planu. Tym razem możemy zobaczyć na nich między innymi serialową Ulę i Violettę oraz Marka i innych aktorów! Zobaczcie jak wyglądają.

Nowe zdjęcia z planu "Brzyduli 2"!

Wiadomość o powrocie "BrzydUli" bardzo ucieszyła fanów, którzy wielokrotnie apelowali, aby serial doczekał się kontynuacji. Prośby wielbicieli produkcji zostały wysłuchane i po 10 latach przerwy zobaczymy nowe przygody Uli i Marka oraz pozostałych bohaterów! W serialu zobaczymy oczywiście aktorów znanych z pierwszej części serialu - Julię Kamińską, Filipa Bobka czy Małgorzatę Sochę.

Wiemy już, że Ula będzie zmagała się z otyłością, a jej wygląd będzie odbiegał od powszechnie panujących kanonów piękna.

Moja bohaterka ponownie – tak jak w pierwszej części – będzie odbiegała od aktualnych kanonów piękna, często nieosiągalnych. W związku z czym przez niektórych ludzi, takich powierzchownych, będzie postrzegana jako nieatrakcyjna - wyjawiła Julia Kamińska w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Z kolei Violetta Kubasińska ma dalej bawić nas swoimi tekstami i niecodziennymi przygodami, które przytrafiały się jej już w pierwszej części! Oczywiście aktorzy nie mogą zdradzić konkretnych wątków, ale jak można wywnioskować z wypowiedzi Filipa Bobka dla "Dzień Dobry TVN", pomiędzy Ulą i Markiem raczej nie będzie tak, jak w ostatnim odcinku pierwszej części produkcji.

Chyba takim najlepszym tropem i takim oczywistym byłoby to, że Ula i Marek będą razem i pewnie będą mieli dziecko – córeczkę albo synka, ale scenariusz będzie wyglądał nieco inaczej, drodzy państwo - powiedział dla "Dzień Dobry TVN", Filip Bobek.

Chociaż na razie nie mamy pewności co wydarzy się w nadchodzącym sezonie "BrzydUli", to jednak możemy zobaczyć jak będą wyglądać bohaterowie po 10 latach! Aktorzy co jakiś czas uchylają rąbka tajemnicy i chwalą się ujęciami z planu. Teraz nowe zdjęcia pojawiły się na instagramowych profilach serialowego Wojtka (Maciej Radel) i Sebastiana (Łukasz Garlicki).

Trochę czasu może i minęło, ale bezbrzeżny zachwyt nad tym spektakularnym Zjawiskiem przez "V" i dwa "T" pozostaje niezmienny... 😜 Wniebowzięty Wojtuś B. lubi to! 😉 - napisał pod zdjęciem z Małgorzatą Sochą, Maciej Radel. To jak? Kto tesknił za tą szajką? Bo ja bardzooo 😉 😘 KOCHAM TYCH LUDZI oraz pracować z nimi również 🎬 🎥 🤍 - podpisał swoje zdjęcie Łukasz Garlicki.

Zobaczcie zatem bohaterów "BrzydUli 2" już po charakteryzacji! Kto już się nie może doczekać pierwszego odcinka serialu?

Ciekawe czy Wojtek znów będzie zabiegał o względy Violetty!

Nowe odcinki "BrzydUli" już we wrześniu na antenie TVN!