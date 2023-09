Prokuratura i policja zabrały głos w sprawie ojca Dawida, wyjaśniając okoliczności jego śmierci. Dotychczasowe ustalenia śledczych świadczą o tym, że Paweł Ż. działał samodzielnie, co wyklucza wcześniejsze teorie , ze ktoś mu pomagał. Co więcej plan działania świadczy o tym, że mężczyzna miał wszystko zaplanowane. Skąd takie informacje? Jak wyglądały ostatnie chwile przed samobójstwem? Jak wyglądały ostatnie godziny życia ojca Dawida Żukowskiego? Prokuratura podkreśliła, że zachowanie ojca wskazuje na to, że działał zgodnie z planem. Tuż przed samobójstwem był schowany za słupem, aby maszynista nie mógł go zobaczyć i zahamować: Mężczyzna za słupem oczekiwał na nadjeżdżający pociąg. Po czym, gdy ten pociąg się zbliżył do niego, rzucił się pod pociąg – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej, Łukasz Łapczyński. Prokuratura podkreśla, że osoba, która działa spontanicznie popełnia błędy. Z kolei ojciec Dawida miał wszystko zaplanowane. Osoba, która działa chaotycznie popełnia jakieś błędy. Na tym etapie, mimo kilku dni poszukiwań, nie udało się odnaleźć chłopca, a więc to wszystko pozwala zakładać, że to działanie było w jakiś sposób zaplanowane i przemyślane - dodał Łapczyński. Nowe fakty w sprawie zaginięcia Dawida. Co ustaliła policja? Chłopiec zaginął 10 lipca, a ok. godziny 21 jego ojciec popełnił samobójstwo. Od tej pory los chłopca jest nieznany. Dziennikarze programu „Uwaga” przeanalizowali przebieg trasy, jaką pokonał Paweł Ż. Po 17 ojciec odebrał chłopca od dziadków w Grodzisku Mazowieckim i obaj pojechali na Okęcie, gdzie mieli oglądać samoloty. Potem wsiedli do szarej skody i pojechali w kierunku autostrady A2. Tam Paweł Ż. zatrzymał się i miał wysłać SMS-a do matki...