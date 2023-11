We wtorek po południu były partner Anny Przybylskiej został zatrzymany z powodu podejrzenia o gwałt! Brutalny czyn zarzuciła mu jego 28-letnia znajoma. Do incydentu miało dojść kilka dni wcześniej w jednym z sopockich apartamentów. Co dokładnie wydarzyło się w pokoju hotelowym? Pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.

Jarosław B. jest podejrzany o gwałt

Były piłkarzy Lechii Gdańsk jest podejrzewany o popełnienie przestępstwa na tle seksualnym. Informacje potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, jednak nie ujawniła żadnych szczegółów sprawy.

Do brutalnego incydentu miało dojść w nocy z piątku na sobotę. Jarosław B. najpierw bawił się ze znajomymi na mieście, później impreza przeniosła się do pokoju hotelowego. Według oskarżającej 28-latki były partner Anny Przybylskiej był wobec niej brutalny i dopuścił się gwałtu.

Kobieta opowiadała, że Jarosław B. miał przymuszać ją do seksu i zachowywać się brutalnie. Miała być przez niego uderzana i wiązana – mówi informator Sylwestrowi Ruszkiewiczowi dla Wirtualnej Polski.

Były piłkarz sam zgłosił się do prokuratury na przesłuchanie. Policja zatrzymała 39-latka, jednak na razie nie zostały postawione mu żadne zarzuty.

Na tę chwilę nie zostały mu jeszcze postawione zarzuty, a postępowanie jest w sprawie, a nie przeciwko osobie. Najbliższe dni będą kluczowe, jednak istnieje możliwość, że cała sytuacja zmieni się diametralnie na korzyść mojego klienta - powiedziała Mecenas Olga Jędraszko w rozmowie z "Faktem".

