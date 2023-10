Nowe informacje dotyczące jedynego świadka wypadku z udziałem syna Peretti. Prokurator zabrał głos

Co się dzieje z kobietą, która płynęła z Piotrem Woźniakiem-Starakiem? 18 sierpnia na jeziorze Kisajno na Mazurach doszło do tragicznego wypadku z udziałem męża Agnieszki Woźniak-Starak. Producent filmowy i tajemnicza Ewa O. wypadli z motorówki. Kobieta o własnych siłach dopłynęła do brzegu, ale w wyniku wypadku zmarł Piotr Woźniak-Starak. Ciało męża gwiazdy TVN zostało odnalezione dopiero po kilku dniach poszukiwań. Po wypadku wszyscy zastanawiali się, kim jest tajemnicza kobieta z którą płynął producent filmowy. Okazało się wówczas, że Ewa O. ma 27 lat i była kelnerką w jednej z mazurskich restauracji. Jak informował "Super Express", Piotr Woźniak-Starak przed wypadkiem spędzał wieczór w knajpie znajomego i właśnie wtedy miał ją poznać. Producent filmowy miał zaproponować przyjacielowi i kobiecie, że odwiezie ich domu. Do tragedii doszło kiedy producent filmowy i kobieta zostali sami na łódce. Kelnerka przesłuchana przez prokuraturę Zaledwie kilka dni temu Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ujawniła wyniki sekcji zwłok Piotra Woźniaka-Staraka. Śledczy ustalili, że w chwili wypadku mąż Agnieszki Woźniak-Starak miał we krwi 1,7 promila alkoholu, a w moczu badania chemiczne wykazały obecność 2,4 promila alkoholu etylowego. (...) przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa będąca następstwem masywnego urazu czaszkowo-mózgowego, w wyniku działania narzędzia ostrokrawędzistego. Rozmieszczenie i cechy morfologiczne ran wskazują, że najprawdopodobniej powstały one w wyniku zadziałania śruby napędowej łodzi motorowej - informowała Prokuratura Okręgowa. Jak przypomina "Super Express" po wypadku prokuratura wszczęła śledztwo, żeby ustalić m.in. kto kierował motorówką. Czy Ewa O....