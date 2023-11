W nowym odcinku "Top Model" sporo się działo! Już na samym początku Michał Piróg zaskoczył uczestników, mówiąc, że dołączy do nich nowa osoba. Szybko okazało się, że nowa modelka zajęła miejsce Nikoli Furman, która opuściła program z powodu ciężko chorej siostry. Zobaczcie poniżej, kto zajął miejsce modelki.

Nowa uczestniczka w "Top Model"

Okazuje się, że miejsce Nikoli Furman zajęła Kinga Dębska, którą widzowie z pewnością kojarzą z boot campu. Kindze nie udało się wtedy wejść do domu modelek i dopiero teraz zyskała swoją szansę dzięki odejściu Nikoli. Kinga prawdopodobnie wprowadzi sporo zamieszania w "Top Model". Wyróżnia się bowiem pewnością siebie, śmiałością i otwartością.

Kinga Dębska zaskoczyła również odważnym wyznaniem. Początkująca modelka przyznała bowiem na spotkaniu z Jurkiem Owsiakiem, że kiedyś byłą hejterką. W szkole prześladowała innych uczniów, wyśmiewała ich, a nawet potrafiła szarpać! Nie każdy zdobyłby się na takie wyznanie...

Byłam bachorem nie do zniesienia. Jest mi wstyd za to, ale mówię o tym otwarcie, że byłam taka - powiedziała Kinga Dębska. - Ja potrafiłam wybiec z kijem i biegać za dzieciakami - dodała.

Co ciekawe, mimo że Kinga dopiero dołączyła do show, to na koniec już... odpadła! Uważacie, że słusznie?

"Top Model" można oglądać w każdy poniedziałek

