Zwyciężczyni pierwszej edycji Top Model, Paulina Papierska na jakiś czas znikła z salonów. Po programie zrobiła kilka dużych projektów dla znanych firm, później wyjechała do Chin, gdzie pracowała nad poszerzeniem swojego portfolio. Po powrocie do kraju gwiazda wystąpiła w katalogu marki Chaos oraz została ambasadorką marki kosmetycznej. Uczestniczyła również w sesji do magazynu HIRO. Ostatnio urodą modelki zainteresowała się kolejna marka. Właśnie została twarzą JANBOR.

Paulina Papierska w nowej kampanii zachwyca urodą i figurą. Jak mówią współpracownicy gwiazdy, modelka bardzo profesjonalnie podeszła do swojej roli. Gwiazda doskonale prezentuje się między innymi w pięknym jednoczęściowym kombinezonie oraz długiej sukni bez ramion. Całość utrzymana jest w ciepłych, pastelowych kolorach. Najnowsza kampania wiosna/lato 2014 marki Janbor z taką top model na czele, na pewno odniesie duży sukces.