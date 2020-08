Nowa postać w obsadzie "BrzydUli"! Będzie bezpośrednio związana z Violettą Kubasińską!

W nowej serii "BrzydUli" poznamy sporo nowych bohaterów! Małgorzata Socha właśnie przedstawiła nową aktorkę, która dołączyła do obsady. Jedno jest pewne, na pewno będzie miała wpływ na życie serialowej Violetty Kubasińskiej. Kim będzie i kto się z nią wcieli? Sami zobaczcie!

Zobacz także: Violetta Kubasińska w nowej "BrzydUli" przejdzie metamorfozę. Będzie bardziej szalona niż 10 lat temu!

W nowej "BrzydUli" oprócz gwiazd z poprzednich sezonów zobaczymy też sporo nowych twarzy! Poznaliśmy już m.in. Karola Pochecia i Marcina Rogacewicza, którzy mają wcielić się w rolę amantów, którzy prawdopodobnie namieszają w relacji Uli i Marka. Okazuje się również, że w życiu Violetty także pojawi się ktoś nowy. Małgorzata Socha pokazała zdjęcie z planu z Mayu Gralińską Sakai. Aktorka wystąpiła już w kilku hitowych produkcjach m. in. w "Misz masz czyli kogel mogel 3", "W głębi lasu" czy nawet "M jak miłość". W jaką rolę wcieli się w "BrzydUli"? Małgorzata Socha zdradziła pierwsze szczegóły:

No i proszę, Violetta jak Zeus sex machina, w kolejnej odsłonie 💃🏼 Tak samo jak Wy nie mogłam się doczekać powrotu tej postaci 🤩 Kolejne stylizacje przyprawiają o zawrót głowy 😅 Co o nich myślicie?? Który look Waszym zdaniem wygrywa do tej pory? A ze mną na zdjęciu @mayu__sakai - cudowna i piękna dziewczyna 😍 Jak myślicie, kim będzie dla Violetty?? 🤔 - napisała Małgorzata Socha na Instagramie