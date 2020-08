Nowa postać w „BrzydUli” namiesza w związku Uli i Marka? Produkcja zdradziła, kiedy zobaczymy nowe odcinki serialu 

Na kontynuacje serialu "BrzydUla" fani czekali 10 lat. W tym roku ruszyły zdjęcia, a aktorzy co jakiś czas pokazują nowe kadry z planu zdjęciowego i zdradzają, jak będą wyglądali ich bohaterowie. W nowej "BrzydUli" oprócz gwiazd z poprzednich sezonów zobaczymy też nowych aktorów: Karola Pochecia i Marcina Rogacewicza. Gwiazdy mają wcielić się w rolę amantów, którzy prawdopodobnie namieszają w relacji Uli i Marka! Wskazuje na to komentarz produkcji! Przeczytajcie, o co chodzi...

Nowa postać w „BrzydUli” namiesza w związku Uli i Marka?

Na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie z planu "BrzydUli", na którym widać Ulę i Artura. Jak wiadomo w serialu mieli pojawić się dwaj amanci. Być może jeden z nich będzie walczył o serce Uli Cieplak. Pod zdjęciem pojawił się tajemniczy opis, który może świadczyć o tym, że w związku głównych bohaterów pojawi się ktoś jeszcze:

Myślicie, że Artur jest w stanie namieszać w relacji pomiędzy głównymi bohaterami serialu?🤔 - czytamy na oficjalnym koncie serialu na Instagramie.

Wiemy, kiedy nowe odcinki serialu "BrzydUla"!

Pod zdjęciem serialowej Uli pojawiły się pytania o nowy sezon serialu. Fani chcą wiedzieć, na kiedy przewidziana jest emisja nowego sezonu "BrzydUli" i pytają: Wiadomo kiedy premierowe odcinki w tv? Produkcja odpowiedziała Internautce i zdradziła tym samym, że nowe odcinki "BrzydUli" zobaczymy już w październiku.

od października

Fani serialu są niepocieszeni i wprost piszą, że mieli nadzieję zobaczyć nowe odcinki już we wrześniu:

Szkoda że jeszcze cały wrzesień musimy czekać a myślałam że od września😔 trochę bez sensu, że znowu zrobiliście Ulę brzydką... I co też przejdzie metamorfozę w połowie sezonu?

Zobaczcie nowe zdjęcie Uli i Artura z planu nowego sezonu "BrzydUli"! Marek może czuć się zagrożony?

Ula i Marek będą razem? Para zapowiadała w "Dzień dobry TVN", że w nowym sezonie serialu nie wszystko potoczy się tak, jakbyśmy tego oczekiwali.