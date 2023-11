"Inna" - długo wyczekiwany, debiutancki album Weroniki Juszczak ukaże się na rynki już 11 maja w dniu 19 urodzin wokalistki. Płyta dostępna jest jednak już w przedsprzedaży!

Album został utrzymana w klimatach popu i jest odzwierciedleniem zmian, jakie zaszły w życiu młodej artystki. Wszystkie wzloty, upadki, trudne jaki i radosne chwile miały wpływ na to, co usłyszymy na krążku. Kilkanaście różnorodnych, starannie dopracowanych kompozycji sprawi, że niejedna osoba znajdzie tu coś dla siebie, zatrzyma na dłużej przy ulubionej piosence, która być może będzie też odzwierciedleniem osobistych przeżyć.

Kim jest Weronika Juszczak i co mówi o sobie?

INNA - wielu ludzi właśnie tak mnie postrzega. Mam 19 lat, spełniam swoje marzenia, realizując się przy tym zawodowo, przez co w oczach rówieśników jestem właśnie INNA. Jestem prawie taką samą dziewczyną jaką byłam, nim rozpoczęłam moją zawodową przygodę z muzyką. Prawie, ponieważ znalazłam się w świecie, który mocno związany jest z showbiznesem. Z małej, 17 letniej dziewczyny, chodzącej do liceum, nie myślącej jeszcze nawet o maturze, musiałam stać się zaradną, obowiązkową i silną osobą, która każdego dnia musi uważać na wszystko co robi, musi dbać o swoich fanów i stawiać czoła wszystkim, którzy kładą jej kłody pod nogi. Te 1,5 roku sprawiło, że bardzo wydoroślałam, mocno zmieniłam swój pogląd na życie.