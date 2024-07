Lana Dal Rey w czerwcu wydała swój nowy album "Ultraviolence". Pomimo wielkiej promocji, nie odniósł on tak ogromnego sukcesu jak "Born to die", z którego pochodziły największe hity artystki. Niedawno piosenkarka zagrała za to na ślubie Kim Kardashian. Przypomnijmy:

Dziś w sieci pojawił się nowy, długo wyczekiwany utwór Lany do piosenki "Big Eyes", która będzie promował film o tym samym tytule w reżyserii słynnego Tima Burtona. Produkcja trafi do światowych kin trafi 25. grudnia tego roku, natomiast w Polsce będzie można ją obejrzeć dopiero od 2. stycznia przyszłego roku. To nie pierwszy raz kiedy artystka zajmuje się muzyką do filmów. Wcześniej skomponowała m.in. utwór "Young&Beautiful", który do filmu The Great Gatsby.

Jak wam się podoba nowy utwór Lany?

