Doda powraca w drapieżnym stylu! Takiego kawałka dawno nie słyszeliśmy w wykonaniu tej wokalistki. Premiera płyty "Seven Temptations" zbliża się wielkimi krokami, a Doda z okazji dnia kobiet zamieściła na swoim profilu na Facebooku fragment nowego utworu.

- Specjalnie dla moich BAD GIRLS z okazji Dnia Kobiet! Mój ulubiony kawałek z nowej płyty - napisała Doda dziś w nocy.

Zdaje się, że będzie bardziej energetycznie i rockowo niż do tej pory. Piosenka nosi tytuł "Singing in the chain" i jest nagrana oczywiście w języku angielskim. Doda chyba poważnie myśli o międzynarodowej karierze.

Jak myślicie, będzie z tego HIT?



