Niedawno informowaliśmy was, że w ślady Sylwii Przybysz poszła jej siostra Olga, która przefarbowała się na blond i wygląda teraz niemal jak jej bliźniaczka. Teraz okazuje się, że siostry znów przestały być do siebie tak podobne, bo tym razem to Sylwia Przybysz zmieniła kolor włosów! Zobaczcie poniżej, jak teraz wygląda.

Sylwia Przybysz nie jest już blondynką

Sylwia Przybysz do tej pory zachwycała nas pięknymi długimi blond włosami. Fryzura wokalistki była charakterystyczną cechą jej image'u i z pewnością marzeniem niejednej fanki. Okazuje się jednak, że Sylwia zrezygnowała z blondu! Teraz młoda gwiazda może pochwalić się ciemnymi włosami.

Skąd taka zmiana? Czy to zwykła chęć zmiany wizerunku, czy może stoi za tym coś więcej? Nie od dziś w końcu mówi się o ciąży Sylwii, a jak wiadomo, wiele kobiet w tym czasie rezygnuje z farbowania włosów i wraca do naturalnego koloru. Być może Sylwia właśnie dlatego przyciemniła włosy, żeby nie przejmować się odrostem w czasie ciąży? Jak myślicie?

Sylwia Przybysz jest teraz brunetką!

Sylwia Przybysz przefarbowała swoje włosy

