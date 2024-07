Joanna Majstrak może poszczycić się kilkoma rolami w polskich serialach, ale przede wszystkim znamy ją jako naczelną salonową skandalistkę. Majstrak nie poprzestała na rozbieranej sesji w "Playboyu" i chętnie pokazuje się w mocno roznegliżowanych kreacjach. Przypomnijmy: Gwiazdka "M jak miłość" świeciła pupą na imprezie

Aktorka dostała ostatnio rolę w "Pierwszej Miłości", podpisała też kontrakt z marką kosmetyczną "Just Wear New York". Joanna zapragnęła również zmian w wyglądzie i postanowiła zmienić fryzurę. I poszła na całość - gwiazdka mocno ścięła swoje blond włosy, wygoliła boki i teraz może pochwalić się fryzurą do złudzenia podobną do tej, którą od jakiegoś czasu lansuje Miley Cyrus. Trzeba przyznać, że tak odważne cięcie pasuje do kontrowersyjnej celebrytki.

Tak Joanna Majstrak wygląda w nowej odsłonie. Lepiej?

