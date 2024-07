Dawid Woliński to chyba najbardziej aktywny na Facebooku i Instagramie celebryta. Dzięki codziennej dużej porcji zdjęć łatwo można zauważyć wszelkie zmiany w jego wyglądzie, tak samo jak to, że jego szafa nie ma dna, a wizyty na fotelu fryzjerskim to regularny rytuał. Efektem ostatniego cięcia projektant pochwalił się wczoraj.

Przy okazji wizyty w Paryżu na pokazie Azzedine'a Alaii Woliński zrobił całą serię fotek, na których z każdego profilu zaprezentował nowy look. Tym razem mocno ścieniował boki, co wydłużyło jego twarz.

Z rozerotyzowanym spojrzeniem Dawid zapozował do samojebek:

