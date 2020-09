Nowa bohaterka w "M jak miłość": "Boże, jaka ona jest apodyktyczna… Wszystkimi chce rządzić!"

Co wydarzy się w 1525 odcinku "M jak miłość"? Wiemy! Już w najbliższy wtorek, 15 września, Telewizyjna Dwójka wyemituje kolejną odsłonę serialowego hitu, w którym pojawi się nowa bohaterka. W mieszkaniu Olka (Maurycy Popiel) i Anety (Ilona Janyst) niespodziewanie pojawi się... teściowa lekarza (w tej roli Hanna Śleszyńska)! Do nerwowej wymiany zdań dojdzie również między Olewiczem (Tomasz Dedek), a zazdrosnym kolegą Olka. Zobaczcie zdjęcia i opis nowego odcinka "M jak miłość"!

Wizyta teściowej zaskoczy Olka

W 1525 odcinku "M jak miłość" poznamy teściową Olka, z którą Aneta nie widziała się od kilku lat. Iwona zjawi się w domu lekarza akurat w dniu, gdy cała rodzina będzie świętować powrót Chodakowskiego do pracy

- Proszę, jak miło... Rodzinny zjazd! Szkoda, że mnie, Anetko, nie zaprosiłaś... Tak, jak na swój ślub! Od obcych ludzi się dowiedziałam… No, ale zaraz wszystko nadrobimy! Gdzie był ślub, wesele? Opowiadaj mi tu wszystko, z najdrobniejszymi szczegółami!

A po kolejnych uwagach matki Aneta (Ilona Janyst) załamie się i ucieknie do łazienki. Gdy dołączy do niej Olek, dziewczyna rzuci cicho:

- Boże, jaka ona jest apodyktyczna… Wszystkimi chce rządzić! Pojęcia nie masz, jaki ma piekielny temperament...

Tymczasem Iwona zapowie w końcu, że ma zamiar zostać w Polsce na dłużej - i zamieszkać właśnie z córką.

- Mam masę zaległego urlopu, musimy się w końcu lepiej poznać… Prawda, zięciu?

Na tym jednak kłopoty Olka i Anety wcale się nie skończą! W klinice Chodakowski zyska nowego wroga: doktora Markowskiego (w tej roli Kamil Pruban). Młody lekarz zacznie po cichu psuć opinię kolegi i wspomni ordynatorowi, że martwi się o wizerunek kliniki, po tym, jak wrócił do niej chirurg, który siedział do niedawna w areszcie. Lekarz okłamie szefa mówiąc, że niektórzy z pacjentów zaczęli się już na Olka skarżyć! Rozmowę Markowskiego z ordynatorem usłyszy Olewicz, który szybko wkroczy do akcji i zacznie szantażować lekarza!

- Dla własnego dobra... niech pan przestanie mielić jęzorem.(…) Mówię o tym, że robi pan koło pióra Chodakowskiemu... W związku z czym ja, na przykład, mogę puścić w obieg informację, że bierze pan łapówki…

- Nigdy niczego nie brałem!

- A jak pan to udowodni?

Czy młody lekarz przestraszy się Olewicza i przestanie psuć opinię Chodakowskiemu? Jak potoczą się dalsze losy teściowej Olka? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

W "M jak miłość" pojawi się nowa bohaterka, matka Anety.

MTL Maxfilm

Wizyta Iwony przerazi Anetę i Olka.

MTL Maxfilm

Niestety, wizyta teściowej to nie koniec problemów Olka. W klinice zazdrosny kolega będzie próbował zepsuć mu opinię.

MTL Maxfilm

Rozmowę lekarza z Orydnatorem usłyszy Olewicz, który nie pozwoli zniszczyć kariery Chodakowskiego.