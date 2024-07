1 z 8

Kim Kardashian i Kanye West, którzy pobrali się niespełna cztery miesiące temu, mają w końcu okazję spędzić ze sobą trochę czasu. Para poleciała w weekend do Londynu, gdzie pojawiła się na imprezie GQ Men of the Year Awards. Dla Kim było to szczególne wydarzenie, bowiem została uhonorowana tytułem "Kobiety Roku". Wszyscy zapamiętają też jej oryginalną kreację.

W wolnych chwilach małżeństwo spędzało czas z córką, co oczywiście nie umknęło uwadze brytyjskich paparazzi, którzy należą chyba do najbardziej natrętnych na świecie. Taką teorię potwierdza zachowanie Kim, która na ich widok zachowywała się, jak gdyby nie była sobą. Zamiast uśmiechów i pozowania, Kardashianka mocno tuliła córkę i zasłaniała twarz. Jak na najsławniejszą celebrytkę świata to wręcz niespotykane.

Zobaczcie Kim, Kanye i małą North: