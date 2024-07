Marta Kiss the Frog bawi się formą, stylem i tkaniną. W ich kolekcjach obserwujemy nonszalancję połączoną z oryginalną wizją kobiecości. Zaś projektantka stawia głównie na bluzy, tuniki, sukienki i szale, które uzupełniają się bez względu na sezon.

Reklama

Przeczytajcie więcej o modnych nowościach na zimę 2014/2015

Reklama

Najnowsze propozycje marki to prostota połączona ze szczyptą kobiecości i koloru. W jesienno-zimowej kolekcji królują ciepłe swetry, tuniki oversize i oryginalne płaszcze. Paleta barw ogranicza się do klasycznej czerni, szarości i bieli, które urozmaicone są żywymi odcieniami zieleni i żółci. My jesteśmy na tak!

Zobaczcie lookbook jesienno-zimowej kolekcji Kiss the Frog: