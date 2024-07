"Men's Health" to najpopularniejszy magazyn dla panów, na którego okładce pojawiają się przystojni i dobrze zbudowani mężczyźni. Tym razem z półek sklepowych będzie przyciągał nasz wzrok Noah Galloway, który nie bez powodu pojawi się w najnowszym numerze. Zobacz: Co graficy zrobili z ręką Zaca Efrona na okładce Men's Health?

Galloway w 2001 roku zaciągnął się do armii amerykańskiej, gdzie 4 lata później jego patrol został zaatakowany. W wyniku tych wydarzeń stracił on rękę i nogę, a przez pięć dni był nieprzytomny. Obudził się w Wigilię, a pierwsze, co usłyszał to to, że będzie kaleką do końca życia. Mimo to były żołnierz nie poddał się i dzisiaj prowadzi bardzo aktywne życie. Pobiegł między innymi w trzech maratonach z protezą w lewej nodze i bez lewej ręki.

Teraz o swojej historii opowie na łamach "Men's Health" w artykule o prawdziwych herosach, gdzie dumnie eksponuje swoje ciało.

