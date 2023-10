1 z 4

Znało go niewiele osób, jeszcze mniej rozumiało jego wybory. Ale dziś, trzy lata po tym, jak Tomasz Mackiewicz zginął na zboczu Nanga Parbat, tysiące ludzi go ocenia i pyta, dlaczego mąż i ojciec trojga dzieci poświęcił życie, by zdobyć górę. No właśnie: dlaczego?

Niemal wszyscy znani himalaiści przygodę ze wspinaczką zaczynali w szkole średniej albo na początku studiów. Kiedy Tomasz Mackiewicz był w tym wieku, o chodzeniu po górach nawet nie myślał. Jego głowę zaprzątało wtedy tylko jedno – jak zdobyć pieniądze na kolejną działkę narkotyków. Zaczął ćpać niedługo po tym, jak mając 15 lat, przeprowadził się z rodzinnych Działoszyc do Częstochowy. Nie znał w tym mieście nikogo, czuł się samotny, szukał towarzystwa. W tym, które znalazł, nie było pasjonatów gór, którzy pomogliby mu odkryć to, co wiele lat później stało się największą pasją jego życia. Byli za to tacy, którzy podsunęli mu heroinę.

Narkotyki zabrały mu pięć lat z życia. Najpierw przez trzy lata brał, nie tylko heroinę, która była droga, lecz także kompot, polski wynalazek robiony z maku. Potem przez dwa lata wychodził z uzależnienia w ośrodku Monaru. Później jeszcze przez kilka lat szukał swojego miejsca w świecie i celu w życiu – podróżował, opiekował się dziećmi w ośrodku dla trędowatych, studiował, a gdy brakowało pieniędzy, wyjechał do pracy do Irlandii. To właśnie tam poznał Marka Klonowskiego, podróżnika, zdobywcę Elbrusa (5642 m n.p.m.) i Denali (6194 m n.p.m.). Mackiewicz bardziej niż to, gdzie Marek już był, ciekawiło, gdzie dopiero zamierzał być. A Marek planował właśnie przejść po lodowcach Alaski i wspiąć się na górę Logan (5959 m n.p.m.). Brzmiało ciekawie, więc Tomek postanowił się przyłączyć.